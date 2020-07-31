Иностранцы смогут посещать Россию по электронной визе на срок до 16 суток

https://static.news.ru/photo/ca0592e8-d345-11ea-81da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранцев в России в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Электронная виза станет самостоятельной категорией визы наравне с обыкновенной, служебной, транзитной, дипломатической и визой временно проживающего лица. Она будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешённым сроком пребывания по ней в России до 16 суток.

Перечень иностранцев, въезжающих в РФ с гостевым, деловым визитом, в качестве туристов, для участия в культурных, научных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, будет устанавливать правительство России, передаёт «Интерфакс».

Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД России, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте. Срок её оформления составит не более четырёх календарных дней с даты подачи заявления.

Въезд в Россию и выезд из неё для иностранцев на основании электронных виз будет осуществляться через пункты пропуска через государственную границу РФ, определённые правительством РФ.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери отечественной туротрасли из-за пандемии коронавируса можно наверстать не ранее конца 2021 года и для этого потребуется принимать нестандартные решения. В качестве одной из возможных мер восстановления она назвала отмену платы за электронную визу РФ.

Руководитель ведомства также добавила, что российские власти не намерены искусственно ограничивать выезд граждан за рубеж. Рекомендации воздержаться от поездок в другие страны продиктованы только эпидемиологической ситуацией, писал NEWS.ru.