Иностранцев уличили в сборе данных об СВО при помощи российских сервисов

Фото: shutterstock

Иностранные спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для выведывания и сбора данных о проведении специальной военной операции на Украине, а также об участниках СВО, заявили в ЦОС Федеральной службы безопасности. В ФСБ подчеркнули, что такие действия фиксируются с августа прошлого года. Сотрудники иностранных спецслужб используют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов власти. С них, отметили в ФСБ, массово рассылаются псевдоофициальные письма с призывом предоставить сведения об участниках спецоперации, а также о гражданах, въехавших в РФ с территории Украины, передает РИА Новости.

ФСБ России призывает к бдительности и рекомендует в случаях получения от имени различных ведомств электронных писем обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы соответствующих государственных органов в сети Интернет и до получения официального подтверждения на указанные письма не отвечать и вложения к ним не открывать, — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что сотрудники иностранных спецслужб пытаются получить не только данные об участниках СВО, но и другую информацию, которая представляет для них интерес.

Ранее ФСБ задержала трех человек, причастных к подготовке терактов в Свердловской области. В ведомстве отметили, что задержанные граждане России планировали теракты на железнодорожной инфраструктуре региона за вознаграждение от украинских неонацистов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ. Им грозит срок от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы.