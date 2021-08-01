Индийские военные прибыли в Волгоград на учение

Читайте нас в Google Новости

Индийские военные прибыли в Волгоград для участия в российско-индийском учении сухопутных войск «Индра-2021», говорится на сайте Министерства обороны России.

В аэропорт Гумрак (Волгоград) прибыла группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии, которые примут участие в международном учении «Индра-2021», — говорится в сообщении Минобороны.

Там уточнили , что после прибытия военные отправились в полевой лагерь полигона Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области.

Учение пройдёт с 1 августа по 13 августа этого года. В нём примут участие 250 мотострелков, танкистов, артиллеристов и разведчиков Южного военного округа, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооружённых сил Индии. Будет задействованы штурмовая и армейская авиация, БМП-3, танки Т-90А, РСЗО «Град», бронетранспортёры, беспилотники.

Учение носит антитеррористический характер и предназначено для повышения готовности органов управления, сил и средств.

Ранее сообщалось, что самолёт Су-35 разбился в Сахалинской области в ходе учебно-тренировочного полёта. Пилот катапультировался и выжил.