В Госдуме призвали заблокировать Instagram из-за призывов Meta

Депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн предложил заблокировать Instagram на территории России. Ввести ограничения, по его словам, нужно в случае подтверждения Meta разрешения на призывы к насилию в отношении российских военных или даже отказа компании дать комментарии на эту тему, сообщает ТАСС.

Если Meta подтвердит этот факт или откажется от какого-либо комментария — это будет основанием для Роскомнадзора и других коллег применять самые жёсткие меры. Моё мнение, в этом случае работу Instagram в России следует заблокировать по аналогии с Facebook, — сказал депутат.

Ранее Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор направил компании Meta требование прояснить ситуацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооружённых сил России.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил, что из-за событий на Украине компания временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Данное разрешение пока будет действовать в отношении только некоторых стран: России, Украины и Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, Венгрии, Румынии и Словакии, а также республик Закавказья.