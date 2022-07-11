Хакеры RaHDIt добыли секретные данные украинской армии Группа хакеров RaHDIt сообщила о добыче оперативных секретных документой украинской армии

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте добыли российская группа хакеров RaHDIt и украинская «Берегини». Об этом сообщил РИА Новости один из участников российской группировки на условиях анонимности. Он подчеркнул, что удалось добыть большой массив данных, однако какого рода эта информация, уточнить отказался.

Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с <...> женской хакерской группой «Берегини». <...> Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, россияне получают данные при содействии украинских «Берегинь» в режиме реального времени.

Нам группа «Берегини» очень сильно помогает, в том числе благодаря тому, что им помогают их друзья, которые остались ещё на службе в вооружённых силах Украины, — пояснил компьютерный взломщик.

Ранее сообщалось, что группировка хакеров RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В первой публикации хакеры раскрыли данные тысячи разведчиков, работающих в посольских резидентурах в РФ, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране.

Во второй публикации содержались данные 2500 человек. Информация включает в том числе криминальные характеристики сотрудников разведки.