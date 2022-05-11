Губернатор Курской области сообщил о сбитом на границе беспилотнике ВСУ

Роман Старовойт / Фото vk.com/kurskadm

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в приграничной зоне Курской области, сообщил губернатор субъекта Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, пострадавших в ходе инцидента нет, ущерб инфраструктуре не нанесён.

Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой нашей ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне, — поделился информацией Старовойт.

Ранее утром Старовойт продлил «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности в регионе до 25 мая. Такие меры были введены 11 апреля. Губернатор объяснил, что это было связано с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

В начале мая в регионе произошло частичное обрушение железнодорожного моста. Позже глава субъекта подтвердил, что инцидент является результатом диверсии. По данному факту было возбуждено уголовное дело, детали пообещали предоставить общественности после расследования.