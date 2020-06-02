Песков: голосование за поправки в Конституцию не навредит здоровью россиян

https://static.news.ru/photo/41195ffc-d209-11e9-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vybor2019.sevastopol.su

При должном соблюдении необходимых мер предосторожности угрозы здоровью граждан при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему было принято решение провести плебисцит, не дожидаясь окончания эпидемии коронавируса.

Время становится более безопасным каждый день. Вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановки достаточно сейчас выровнялась. Более того, идёт устойчивая тенденция на сокращение, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил прогнозы специалистов, которые считают, что ситуация с распространением COVID-19 к моменту голосования должна стать существенно безопаснее, чем сейчас.

Ранее Центральная избирательная комиссия объявила, что жители страны смогут проголосовать за поправки в Конституцию в любой удобный день и в любом удобном формате, вплоть до голосования в парках и на придомовых территориях. Как писал NEWS.ru, россиянам пообещали 15 минут на выбор в бюллетене, максимально бесконтактное подтверждение личности, разграничение потоков, а также выезд спецкомиссии на дом к любому желающему без серьёзных на то причин.