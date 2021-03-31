Голикова сообщила о возврате к плановой работе здравоохранения

https://static.news.ru/photo/43a50cc0-921b-11eb-a389-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация возвращается к плановой работе системы здравоохранения. Об этом в среду, 31 марта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, в российских медицинских учреждениях возобновляют профосмотры и диспансеризацию. Как сказала Голикова, с пика в 279 тысяч развёрнутых зимой больничных коек уже ушли 119.

Мы уже можем сказать, что с пика 279 тысяч коек, которые были развёрнуты зимой, ушли на 119. И привожу эти цифры, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает пессимистичным план привить от коронавируса 60% взрослых россиян к августу 2021 года. По его мнению, это можно сделать гораздо раньше.

Он также отметил, что ограничений по использованию вакцины от коронавируса при наличии иммунитета в принципе нет, но сейчас в первую очередь нужно охватить тех людей, которые не защищены.