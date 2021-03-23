Голикова назвала дату выпуска вакцины «КовиВак» в гражданский оборот

https://static.news.ru/photo/c2c47e72-8baa-11eb-83d0-96000091f725_660.jpg Фото: chumakovs.ru/facebook.com

Первые поставки российской вакцины от коронавируса «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта. Об этом сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по «ЭпиВакКороне»: уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки «КовиВака» центра Чумакова, — сказала вице-премьер в эфире телеканала RT.

Кроме того, по её словам, в апреле россиянам будет доступно более 12 млн комплектов доз вакцины «Спутник V».

Первой российской вакциной от коронавирусной инфекции стал препарат «Спутник V», второй — «ЭпиВакКорона». Как сообщил днём ранее президент Владимир Путин, пилотные партии третьей вакцины — «КовиВак» — уже произведены и вскоре будут поставлены в гражданский оборот.

В свою очередь гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов проинформировал, что производитель рассчитывает нарастить объём производства «КовиВака» до 500 тысяч комплектов доз в месяц во второй половине весны.

О том, что препарат поступит в гражданский оборот уже в марте, ранее объявил и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, имеющиеся у центра мощности дают возможность произвести в первом полугодии 775 тысяч доз. До конца текущего года планируется выпуск 10 млн доз вакцины за счёт расширения технологической базы, писал NEWS.ru.