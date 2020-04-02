Главный инфекционист ФМБА: вспышка коронавируса в РФ утихнет к лету

https://static.news.ru/photo/b475faea-745d-11ea-9803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России нормализуется через 2-2,5 месяца, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров.

При этом пик заболеваемости можно ждать в середине следующей недели, 8-10 апреля, заявил специалист в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

То, что в конце концов кончится к лету, это точно. Скажу так, я сегодня слышал выступления, что мы прошли пик. Не прошли пик..., — не согласен с оптимистичными прогнозами Никифоров.

Как писал NEWS.ru ранее, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением. Он обеспокоен темпами распространения коронавируса на планете. По его словам, за последнюю неделю число смертей удвоилось, а в ближайшее время численность заражённых на планете достигнет 1 млн человек.