Гидрометцентр предсказал аномальную жару в августе в России

В ряде регионов России в ближайшие дни прогнозируется аномальная жара. Ожидается повышение температуры до 39–40 градусов. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, по словам метеоролога, в ближайшие дни на 7–8 градусов превысит климатическую норму температура в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 36–37 градусов. Такая погода продержится как минимум до 9 августа.

Если она задержится ещё на пару дней, то будет уже волна тепла. На юге Европейской России, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35–38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов, — рассказал Вильфанд.

Жаркая погода ожидается в Поволжье, в Самарской области — до 38 градусов. Ко вторнику до 37–39 градусов потеплеет в Оренбургской и Саратовской областях.

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