«Пока живой»: Гурулев о разговоре с Володиным после отставки Попова Депутат Госдумы Гурулев заявил, что 18 июля его пригласил на разговор Володин после отставки Попова

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил NEWS.ru, что 18 июля его пригласил к себе на разговор спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Ранее генерал опубликовал запись обращения экс-командующего 58-й армией ЮВО ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, из-за чего оказался в эпицентре скандала.

Пока живой, — сказал Гурулев, отвечая на вопрос о том, чем закончился разговор с Володиным.

Другие подробности беседы он не раскрыл, отметив, что «это не для общих ушей».

По данным источника Telegram-канала BRIEF, вызов Гурулева в кабинет к Володину закончился «устным выговором».

12 июля стало известно, что прославившийся успехами на Запорожском направлении Попов был отстранен от командования 58-й общевойсковой армией ЮВО ВС РФ. На записи, которую распространил Гурулев, утверждалось, что причиной такого решения стали резкие высказывания военачальника.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал Гурулева за публикацию обращения Попова. Он посетовал, что высказывания Попова носили конфиденциальный характер, а Гурулев, по его словам, сделал из них «политическое шоу». Он также призвал добиваться лишения Гурулева мандата.