«Газпром» подтвердил полную остановку прокачки газа по «Северному потоку» Газпром подтвердил полную остановку прокачки газа по «Северному потоку» из-за ремонта на КС «Портовая»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Прокачка российского газа по газопроводу «Северный поток» полностью остановлена, сообщается в Telegram-канале «Газпрома». Компания уточняет, что 31 августа начинается ремонт на единственном работающем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Поставка по «Северному потоку» полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате, — сказано в сообщении.

Ранее операторы газотранспортных сетей сообщили, что прокачка газа по «Северному потоку» упала до нуля кубометров в час после приостановки работы магистрали на три дня из-за планового ремонта на КС «Портовая». Отмечалось, что работа была остановлена в 04:00 мск в штатном порядке. При этом газ в менее мощный принимающий газопровод Nel перестал поступать еще раньше — в 03:00 мск.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что единственным препятствием в поставках газа по «Северному потоку» являются технологические проблемы, вызванные санкциями. По его словам, именно антироссийские ограничения не позволяют проводить сервисное обслуживание оборудования, а также возвращать его на место эксплуатации.