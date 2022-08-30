В Кремле назвали единственную проблему, мешающую запустить «Северный поток» Песков: запуск «Северному потоку» осложнен технологическими трудностями из-за санкций

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Единственным препятствием в поставках газа по «Северному потоку» являются технологические проблемы, вызванные санкциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, именно антироссийские ограничения не позволяют проводить сервисное обслуживание оборудования, а также возвращать их на место эксплуатации, передает ТАСС.

Поставкам, кроме технологических проблем вызванных санкциям, ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять все свои обязательства. ЕС, Канада, США, Великобритания ввели санкции, которые не позволяют проводить сервисное обслуживание и ремонтные работы, а также не позволяет юридически оформить возвращение узлов и агрегатов на места их эксплуатации, — рассказал Песков.

Он подчеркнул, что в связи с подобной политикой России приходится поставлять газ в меньших объемах, чем это производилось ранее. Действия западных политиков не поддаются логике, иррациональны, а платить за такие поступки приходится обычным людям.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что лишь на первый взгляд потери европейцев из-за трех дней приостановки «Северного потока» выглядят небольшими. В сутки по трубопроводу прокачивается около 33 млн кубометров газа, а в той же Германии за этот срок потребляют порядка 250 млн кубометров, пояснил он.