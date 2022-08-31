Прокачка газа по «Северному потоку» остановлена

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» упали до нуля кубометров в час, после приостановки работы магистрали на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции (КС) «Портовая», пишет РИА Новости со ссылкой на данные операторов газотранспортных сетей​​​. Отмечается, что работа была остановлена в 04:00 мск в штатном порядке. При этом газ в менее мощный принимающий газопровод Nel перестал поступать еще раньше — в 03:00 мск.

Приостановка работы «Северного потока» связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате (ГПА) на КС «Портовая», которые проведут специалисты «Газпрома» и Siemens, — сказано в публикации.

В случае отсутствия технических неисправностей агрегата, работа «Северного потока» будете восстановлен до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.

Экспорт российской нефти на мировой рынок почти достиг уровня, который был до начала специальной операции на Украине, написала ранее американская газета The Wall Street Journal. Отмечается, что из-за этого страны Запада оказались в тупике после введения санкций против Москвы и отказа от поставок нефти из РФ. По оценкам издания, Россия получает в бюджет в среднем 20 миллиардов долларов ежемесячно, это на шесть миллиардов больше среднего показателя за 2021 год.