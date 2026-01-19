Атака США на Венесуэлу
В России собираются прибегнуть к помощи ИИ для фильтрации интернет-трафика

Forbes: РКН планирует фильтровать интернет-трафик с помощью ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России планируют внедрить искусственный интеллект для фильтрации интернет-трафика, сообщает Forbes со ссылкой на план цифровизации Роскомнадзора. Ведомство хочет использовать технологии машинного обучения. На создание соответствующих инструментов в текущем году планируется выделить 2,27 млрд рублей.

Как ожидается, новые технологии позволят Роскомнадзору более эффективно блокировать доступ к запрещенным ресурсам. В настоящее время для фильтрации трафика ведомство использует технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Эти устройства устанавливаются в сетях операторов связи. Дополнительно РКН применяет реестр запрещенных сайтов.

Ранее российские пользователи сообщили о проблемах в работе мессенджера Telegram. Участники телекоммуникационного рынка подтвердили, что Роскомнадзор начал частично блокировать сервис. По словам экспертов, технические затруднения в основном касаются «тяжелого» контента, такого как видео, в то время как текстовые сообщения доставляются без сбоев.

Роскомнадзор также сообщал о выявленных нарушениях. Пресс-служба ведомства заявила, что 33 оператора связи нарушили правила пропуска трафика. Федеральная служба планирует привлечь компании к административной ответственности за некорректную работу с ТСПУ. По данным РКН, по четырем делам суды уже вынесли решения и оштрафовали операторов. Материалы еще по шести случаям направлены в суд, а остальных нарушителей вызывают для составления протоколов.

