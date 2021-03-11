Естественный этап эволюции: Онищенко оценил достижения за год пандемии

Это естественный этап эволюции на протяжении 7 миллионов лет, пока человек стал человеком себя ощущать. Но есть и позитивные выводы — люди стали более ответственно подходить к своему здоровью. Когда им что-то рассказывали — это одно. Когда они столкнулись с необходимостью защищаться — другое. Что касается частных вещей, то общество и лидеры государств переоценили своё отношение к медицинскому сословию. Сдвинулась с места ситуация, связанная с продвижением некоторых технологий, того же дистанционного образования. Изменился формат тех же совещаний государственных деятелей, —

рассказывает Онищенко.