Самый толстый кот России спас престарелую хозяйку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d698a9fc-80ef-11eb-8641-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео Ирина Балахнина/youtube.com

83-летняя жительница алтайского города Бийск, перенесшая коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, уверена, что не смогла бы победить болезнь без своего кота Степана.

По словам Валентины Александровны, заболевание протекало в очень тяжёлой форме. Несмотря на преклонный возраст, женщина лечилась дома. Всё это время её 20-килограммовый питомец, которого ранее признали самым толстым в России, не отходил от хозяйки ни на шаг.

Я ковидом болела очень тяжело, даже подняться не могла. Меня выхаживали. Дочь не работала, ставила мне уколы. А Стёпа не отходил от меня, вот только по нужде сбегает и тут же вернётся, — цитирует пенсионерку «Вести. Алтай».

Она отметила, что питомец — очень добрый, ласковый и общительный кот. Сейчас ему 13 лет, и раньше он действительно весил 20 килограммов, однако из-за болезни хозяйки животное похудело. В благодарность за преданность женщина теперь чаще балует питомца его любимым лакомством — горбушей.

Ранее в Сети стал очень популярным ролик, где домашний кот спасает от падения с лестницы маленького ребёнка. Действие происходило в Боготе в Колумбии. На кадрах видно, как маленький ребёнок возится в комнате, старших нет, наблюдает за малышом только кот. В какой-то момент малыш деловито направляется к лестнице, но кот перед самым порогом прыгает на малыша и преграждает ему дорогу. Ролик опубликовал в Twitter портал Caters, писал NEWS.ru.