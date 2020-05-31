Ещё 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

https://static.news.ru/photo/2f0afe68-a389-11ea-9ce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно данным московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки скончались 76 людей с лабораторно диагностированным COVID-19.

Таким образом, общее число погибших в столице достигло 2553 человек. У всех скончавшихся был подтверждён диагноз «пневмония». Днём ранее в столице было зарегистрировано 69 летальных исходов заболевания.

Всего в России, согласно официальным данным, зарегистрировано более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 4700 смертей от осложнений течения болезни. Излечились около 170 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru ранее, число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 5,9 млн человек. За последние сутки их количество выросло на 117 тысяч человек. Количество летальных исходов от этой инфекции за 24 часа увеличилось более чем на 4 тысячи, достигнув 367 тысяч человек.