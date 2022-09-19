Электромобилям в РФ могут разрешить бесплатный проезд по платным трассам «Известия»: бесплатный проезд электромобилей по платным трассам могут ввести в России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России в 2023 году могут ввести бесплатный проезд по платным трассам для электротранспорта. Об этом пишут «Известия». Норму предлагается установить на три года. По мысли авторов проекта, это позволит повысить привлекательность покупки электромобилей.

В августе этого года правительство РФ поручило Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории РФ сроком на три года, — цитирует издание замглавы Минэкономразвития Масима Колесникова.

Предполагается, что данная мера сделает покупку электромобилей более привлекательной и экономической выгодной благодаря бесплатной парковке, бесплатному проезду и отсутствию транспортного налога. При этом источник в одном из ведомств рассказал, что в этом году законопроект могут не успеть принять, поскольку правительство все еще не определилось с источниками возмещения выпадающих доходов операторов платных трасс.

В пресс-службе оператора Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге рассказали, что по их данным доля проезда электрокаров в трафике на ЗСД «ничтожно мала». При этом способов объективного определения или выделения электрокаров в общем потоке на сегодняшний день нет.

В свою очередь в Минпромторга и Минэнерго сообщили, что они не получали нормативных документов по теме бесплатного проезда для электрокаров.