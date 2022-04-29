Эксперт оценила заявление Медведа о законопроекте о туризме в Россию «Могут упростить въезд туристам»: эксперт оценила заявление Медведева о законопроекте

Дмитрий Медведев / Фото kremlin.ru

В вопросах трудовой миграции должна быть чётко объяснена процедура регулирования въезда и пребывания в России мигрантов, так в интервью с NEWS.ru эксперт по вопросам миграции Антонина Бальян прокомментировала заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об анонсе законопроекта по регулированию иностранцев в Росси .Она подчеркнула, что трудовых мигрантов не должно быть больше, чем востребовано на рынке. Говоря о туристическом бизнесе, эксперт заявила, что никаких ограничений для туристов быть не должно.

В вопросах трудовой миграции, должно обязательно появиться внятное регулирование этого процесса и в России мигрантов должно быть ровно столько, сколько необходимо и востребовано на рынке труда, на сегодняшний день это просто необходимо сделать, — сказала она.

Применение ограничительных мер для туристов, желающих посетить Россию, является недопустимым, считает Бальян. По мнению эксперта, власти страны могут даже упростить въезд зарубежных гостей.

Что касается туристического бизнеса, то какие либо ограничительные меры, по моему мнению здесь недопустимы, как вообще можно ограничивать людей, жаждущих посетить нашу страну, наоборот я думаю, что могут значительно упростить въезд, — добавила эксперт.

В скором времени будет принят закон, определяющий порядок въезда, выезда и пребывания зарубежных граждан на территории Российской Федерации, заявил 29 апреля Дмитрий Медведев. По его словам, эта работа уже ведётся, однако по-прежнему необходимо проанализировать действующие международные договоры и провести оценку их соответствия данному законопроекту.