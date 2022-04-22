Экс-пилот Дельдюжов рассказал о плюсах системы GPS-навигации

Иностранные самолёты, эксплуатируемые Россией, оборудованы несколькими инерциальными системами, предназначенными для определения места самолёта, однако для увеличения точности используется система GPS-навигации, рассказал в интервью NEWS.ru президент Шереметьевского профсоюза лётного состава, бывший пилот Игорь Дельдюжов. По его словам, зарубежные воздушные судна Airbus и Boeing будет невозможно оборудовать датчиками российской спутниковой системы ГЛОНАСС, а на новые российские самолёты, по его словам, необходимо ставить и ГЛОНАСС, и GPS.

Для увеличения точности используется GPS, однако если оборудование GPS отказало, то тогда место самолёта определяется инерциальными системами. Если же GPS работают, то они определяют более точное место и автоматически вносят корректировки в место самолёта, которое считают инерциальные системы, — сказал эксперт.

Говоря о дальномерах, он отметил, что в России их не так много и в случае отключения приборов GPS самолёт может минимально отклониться от курса. Однако, по его словам, в этом случае на помощь придёт диспетчер, который сообщит об уходе от курса. В документах о самолётах Boeing и Airbus, по его словам, в руководстве по лётной эксплуатации есть пункт, как летать без GPS.

Если нет апдейта по GPS, значит, переходишь на альтернативную навигацию без апдейта. Какой-то угрозы безопасности нет, — сказал он.

Дельдюжов подчеркнул, что на импортных самолётах ГЛОНАСС не установлен и апдейт по нему невозможен, а датчиков российской спутниковой системы там не будет, потому что производитель не даст разрешения самостоятельно их поставить.

По мнению президента профсоюза лётчиков, на новые российские самолёты необходимо ставить и GPS, и ГЛОНАСС. Эксперт считает, что система навигации ГЛОНАСС должна использоваться не только для авиации, но и для разных целей: охотников, малой авиации, вертолётов, рыбаков.

Лётчики за то, чтобы в продаже были глонассовские приёмники для разных целей, для людей, — уверен Дельдюжов.

Он добавил, что при заходе самолёта на посадку могут возникнуть сложности в том случае, если на борту отсутствует апдейт по GPS, а воздушное судно использует систему захода на посадку GPS approach или GNS.

Во время финального захода на посадку апдейт по GPS нужен обязательно, если используется GPS approach или GNS, — подытожил экс-пилот.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил установить в аэропортах России станции ГЛОНАСС вместо GPS. Он отметил в своей публикации в Telegram-канале, что предупреждал о возможных рисках отключения страны от иностранной системы спутниковой навигации, используемой в авиации, однако ранее к этому не прислушались.