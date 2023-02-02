Экс-член Совбеза рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины Филатов: Ельцину пришлось пойти на переговоры с США, так как Украина не хотела терять ядерный статус

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Борис Ельцин

Первый президент России Борис Ельцин вел переговоры с США по Украине из-за ее нежелания терять статус ядерной державы, передает РИА Новости со ссылкой на интервью с бывшим членом Совета безопасности РФ Сергеем Филатовым. Судя по рассекреченным в США документам, однажды в 1992 году Ельцин во время общения с президентом США Джорджем Бушем — старшим заявил, что Украина для России — главный дестабилизирующий фактор.

Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России, и в разговоре министр обороны Украины Константин Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться. Поэтому весь разговор и весь спор был вокруг этой атомной бомбы, нужно было заключать различные договора, но исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку, — подчеркнул Филатов.

По его словам, Морозов долго упирался и не хотел идти на компромиссы. Даже тот факт, что на Украине оставалось топлива всего на семь лет, не помогало в переговорах с ним. И тогда Ельцин принял решение подключить к переговорам США как более влиятельную на тот момент страну. В результате в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, в результате которого ядерный арсенал на территории Украины ликвидировали, а Киеву дали гарантии безопасности.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что США решатся поставлять Украине ядерные ракеты ATACMS. Он назвал блефом информацию о планах передать ВСУ ядерное вооружение. Эксперт напомнил, что для США важным аспектом при поставке оружия является ответственность за подобные действия, а поставка ATACMS может создать дипломатические проблемы.

При этом предприниматель Илон Маск заявил, что Вооруженным силам Украины не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его. Он добавил, что подобные действия грозят эскалацией конфликта. По его словам, данная ситуация рискованна не только для Киева, но и для всего мира.