Экономист объяснил, почему Набиуллина изменила решение по ключевой ставке Экономист Беляев: Набиуллина снизит ключевую ставку под давлением общественности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Центробанку мешает теоретическая убежденность в том, что у него правильный курс денежно-кредитной политики, и современные инфляционные процессы вылечиваются только с помощью жесткой, высокой ключевой ставки, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он предположил, что Эльвира Набиуллина пошла на снижение ключевой ставки под давлением общественности.

Видимо, под давлением общественности, это повлияло на Набиуллину, потому что раньше она стояла как скала. Видимо, есть силы воздействия на нее, которые вынудили это сказать. По идее этими надо заниматься сейчас, а тем более полгода назад не нужно было повышать ключевую ставку, а держать ее на том уровне, чтобы действовали промышленность, предприниматели и все остальные. Я полагаю, Набиуллина подумала, что к лету, возможно, снизится темп инфляции за счет жесткой денежно-кредитной политики, и это позволит пойти на смягчение ключевой ставки, — сказал Беляев.

Ранее Набиуллина заявила, что Центральный банк России может ослабить ключевую ставку во второй половине 2024 года. При этом она подчеркнула, что снижение ставки возможно после того, как образуется устойчивая тенденция на замедление инфляции в РФ.