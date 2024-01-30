Стало известно, когда Банк России может снизить ключевую ставку Набиуллина: ЦБ может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года

Центральный банк России может ослабить ключевую ставку во второй половине 2024 года, рассказала РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что снижение ставки возможно после того, как образуется устойчивая тенденция на замедление инфляции в РФ.

Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый, — уточнила Набиуллина.

В декабре прошлого года ЦБ повысил ключевую ставку до 16% годовых. Это повышение стало пятым в 2023 году и максимальным с апреля 2022 года. Новое заседание совета директоров регулятора назначено на 16 февраля.

Ранее экономист Ольга Тарасова допустила, что в 2024 году Центробанк может продолжить повышать ключевую ставку, чтобы прийти к целевым значениям инфляции в 4%. Эксперт подчеркнула, что одним из основных «драйверов инфляции» в последние три года стала недвижимость.

Экономист отметила, что уже сейчас повышается размер первоначального взноса, а также ужесточаются требования к кредитно-финансовым организациям. По ее словам, также может быть отменена льготная ипотека. Тарасова добавила, что рост цен на фоне действий ЦБ РФ действительно начал замедляться, но пока до обозначенной цели далеко.