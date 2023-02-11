«До сих пор в реанимации»: в СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе Член СПЧ Меркачева: Сванидзе в реанимации, но его состояние улучшается

Фото: Global Look Press/Russian Look/Pravda Komsomolskaya.

Бывший член Совета по правам человека при президенте РФ, журналист Николай Сванидзе по-прежнему находится в реанимации. Об этом РИА Новости рассказала член СПЧ Ева Меркачева. Она отметила, что несмотря на место пребывания, состояние Сванидзе улучшается.

Состояние становится лучше, но он до сих пор по-прежнему в реанимации. Если будет прогресс, то в ближайшее время его переведут, но восстановление само по себе будет очень долгим процессом, — рассказала Меркачева.

О госпитализации Сванидзе с пневмонией и отеком легких стало известно 6 февраля. По данным СМИ, журналист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помощница Сванидзе Оксана Ерофеева информацию о его подключении к аппарату ИВЛ опровергла, не сообщив при этом никаких подробностей.

Ранее бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин рассказал, что госпитализированного с пневмонией Николая Сванидзе вывели из искусственной комы.