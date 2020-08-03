Для транспортных номеров в РФ вступает в силу новый национальный стандарт

https://static.news.ru/photo/1db0a176-d5da-11ea-956e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/GlobalLookPress

Новый национальный стандарт для транспортных номеров вступает в силу в России 4 августа 2020 года.

Национальный стандарт ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» с изменением № 1 вступает в силу с 4 августа 2020 года. Дата введения в действие ГОСТ Р 50577–2018 была перенесена приказом Росстандарта от 23 июля 2019 года с правом досрочного применения, — привели сообщение пресс-службы Росстандарта в РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что изменения коснутся новых мест для крепления номеров транспорта, размеров номеров для мотоциклов, а также введение типов для дипломатических и консульских представительств.

Среди основных новаций: введён тип регистрационных знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления (допускается установка вместо заднего регистрационного знака типа 1), уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов (сохранена структура и обозначение типа), введён тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств, — привели сообщение в РИА Новости.

Кроме того, введены типы транспортных знаков для внедорожных мототранспортных средств (снегоболотоходы, мотовездеходы), мопедов, а также спортивных и ретро автомобилей.

Однако будут сохранены без изменений шрифты, структура и габаритные размеры государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Для изготовления знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию. При этом следует учесть, что указанные знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств, — сообщили в Росстандарте.

Как писал NEWS.ru ранее, в ГИБДД решили не выдавать автомобильные номера с кодом 666 в Свердловской области. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что номеров с кодом 196 хватит на несколько лет. Код, состоящий из одних шестёрок, вообще отсутствует в планах.