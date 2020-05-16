Дитрих заявил, что авиаперевозки по итогам года сократятся минимум вдвое

https://static.news.ru/photo/4c53123a-979a-11ea-a23a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что при оптимистичном сценарии, согласно которому международные перелёты возобновятся в июле, за 2020 год российские авиакомпании перевезут только 60 млн пассажиров. Это более чем в два раза меньше, чем было в 2019 году (128,1 млн пассажиров).

За счёт спада в середине года отрасль потенциально потеряет половину пассажиропотока, который был запланирован на этот год. Это прогноз оптимистичный, — цитирует ТАСС министра.

Согласно же базовому прогнозу, который подразумевает восстановление полётов только к сентябрю, в 2020 году пассажиропоток может составить всего около 30 млн пассажиров, подчеркнул Дитрих.

Как писал NEWS.ru, более 65% мест стоянки воздушных судов в аэропорту Шереметьево заполнено не летающими из-за пандемии коронавируса самолётами. Как ранее сообщила официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова, международное авиасообщение может возобновиться в середине лета. Владелец же компании S7 Group Владислав Филёв заявил, что международное авиасообщение может возобновиться только в апреле 2021 года, так как возможна вторая волна коронавируса.

Регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами было прервано с 27 марта. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8%.