Дитрих назвал сроки открытия международного железнодорожного сообщения

https://static.news.ru/photo/a3c3c580-b9ed-11ea-a649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может открыться в 2020 году, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

В этом году, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в настоящее время ведомство обсуждает возобновление сообщения с Финляндией. Так, во время переговоров с финским министром транспорта и связи Тимо Харакка, стороны подчеркнули важность синхронизации требований правил по безопасности.

Я ему отослал те нормативы, которые мы с Роспотребнадзором утверждали, 25 мая письмо после разговора отправил. Они пообещали их изучить, чтобы понять, какие из них были бы удобны, и в свою очередь нам дадут какие-то творческие предложения, — рассказал Дитрих.

Он отметил, что это станет первым шагом по синхронизации, дальнейшая ситуация «как и по авиаторам». Глава Минтранса РФ также подчеркнул, что важно понимать, что внутри страны нормы безопасности соблюдаются и люди путешествуют без каких-либо негативных последствий, а уже после начинать выпускать граждан за рубеж, передаёт ТАСС.

Ранее, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, в поездах дальнего следования с начала июня наладили продажу средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Их можно приобрести в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли, расположенных на железнодорожных вокзалах, станциях и транспортно-пересадочных узлах. В вагоне средства защиты можно купить у проводника.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса. По его словам, возвращение к обычной жизни происходит постепенно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 июня расширил список отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, включив в него перевозки внутренним водным транспортом, а также железнодорожным и морским.