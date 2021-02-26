Хорошо смазали колёса: дипломат раскрыл детали поездки на дрезине

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Третий секретарь российского посольства в Северной Корее Владислав Сорокин поделился ощущениями от поездки на дрезине, на которой дипломаты с семьями вернулись из КНДР на родину. Сотрудник дипмиссии прославился в качестве живого «двигателя» необычного транспортного средства.

По его словам, задача оказалась вовсе не такой тяжёлой, как это кажется со стороны.

Вы знаете, это примерно как в аэропорту тележка — не лучше и не хуже. Может быть, даже чуть получше, потому что хорошо сделали колёса, хорошо их смазали. Плюс я не один её толкал, мне помогала коллега. Вполне по плечу, — цитирует Сорокина РИА Новости.

Он отметил, что пограничники встретили нетипичную компанию с невозмутимыми лицами, как будто каждый день видят, что к ним приезжают из-за границы на дрезинах. Впрочем, встретили тепло, были вежливы и корректны, а необходимые документы оформили быстро.

Там же тележку и приняли на сохранение. Что с ней делать дальше, пока не решили. Сорокин не подтвердил слухи о том, что северокорейская сторона потребовала дрезину вернуть. Это не может быть правдой просто потому, что сейчас извне в КНДР не попадает ничего: границы на замке. Запрещены ввоз товаров, въезд людей и любых транспортных средств. В том числе — дрезин.

Ранее российский МИД распространил фото и видео возвращения восьмерых дипломатов с семьями из КНДР домой. Те разместили детей и вещи на несамоходной дрезине. Сорокин оказался единственным мужчиной в группе, больше километра ему пришлось толкать самодельную конструкцию по железной дороге.

На российской территории россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус. Он доставил вернувшихся соотечественников в аэропорт, а оттуда дипломаты с семьями прилетели в столицу, писал NEWS.ru.