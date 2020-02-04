https://static.news.ru/photo/daf16966-4753-11ea-b145-fa163e074e61_660.jpg Фото: kudaibergenov.dimash/instagram.com

Певец Димаш Кудайберген из Казахстана заявил, что не будет выступать в качестве участника от России на международном песенном конкурсе Евровидение.

Кудайберген написал в Instagram, что сможет спеть на мероприятии, только если его пригласят в качестве гостя.

Моё участие в Америке на шоу The World’s Best на канале CBS было моим последним конкурсом, где я участвовал в качестве конкурсанта, — написал артист.

Исполнитель также отметил, что единственная страна, которую он представляет на международной арене, — это Казахстан.

Как писал NEWS.ru, Димаш Кудайберген попал в шорт-лист претендентов на участие в «Евровидение» вместе с ZIVERT, Полиной Гагариной, группой Little Big и Александром Панайотовым.