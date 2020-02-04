Певец Димаш Кудайберген из Казахстана заявил, что не будет выступать в качестве участника от России на международном песенном конкурсе Евровидение.
Кудайберген
Моё участие в Америке на шоу The World’s Best на канале CBS было моим последним конкурсом, где я участвовал в качестве конкурсанта, — написал артист.
Исполнитель также отметил, что единственная страна, которую он представляет на международной арене, — это Казахстан.
Как писал NEWS.ru, Димаш Кудайберген попал в шорт-лист претендентов на участие в «Евровидение» вместе с ZIVERT, Полиной Гагариной, группой Little Big и Александром Панайотовым.
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