Диктор Кремля назвал предположительную дату проведения парада Победы

https://static.news.ru/photo/f37e79d0-8a54-11ea-9942-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Диктор парадов на Красной площади и официальных государственных мероприятий Евгений Хорошевцев назвал предположительную дату проведения парада Победы в России. По его мнению, мероприятие состоится 3 сентября.
Руководство страны нашло выход – авиационные парады. Они пройдут в девяти городах страны. Это будет зрелищно и совершенно безопасно, а кроме того, поддержит дух всех наших соотечественников в такое непростое время. В истории России было много тяжелых страниц, но наш народ всегда справлялся с трудностями. Так будет и теперь, — цитирует Хорошевцева «ПолитЭксперт».
Он подчеркнул правильность решения президента России Владимира Путина провести парад Победы после нормализации эпидемиологической обстановки. По словам диктора, это мероприятие точно состоится.
NEWS.ru информировал ранее, что посольства РФ отложат массовые мероприятия в честь Дня Победы.