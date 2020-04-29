Диктор Кремля назвал предположительную дату проведения парада Победы

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Минобороны РФ предусмотрело меры, которые могут быть применены во время весеннего призыва, если ситуация в регионах из-за коронавируса ухудшится.

В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность манёвра призывными ресурсами, — говорится на сайте Минобороны РФ. Призывники во время мероприятий призыва, а также по пути в места прохождения...