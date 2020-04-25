Десантники РФ впервые в мире прыгнули с 10-километровой высоты в Арктике

https://static.news.ru/photo/016b5ab8-878a-11ea-b3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Военнослужащие ВДВ первыми в мире совершили групповой прыжок с высоты в 10 километров в Арктике. Об этом рассказал замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

Он отметил, что прыжок был выполнен по прямому приказу главы ведомства Сергея Шойгу. Десантники использовали специальные парашюты нового поколения и кислородное оборудование. Кроме того, во время операции они опробовали спецснаряжение и обмундирование и навигационные приборы.

Прыжок был посвящён 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 90-летию десантных войск.

Евкуров добавил, что такие учения станут регулярными и будут проходить в разных районах Арктики, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году ВДВ пополнятся почти двумя десятками новых формирований в рамках дальнейшего наращивания боевых возможностей войск.