Десант в Крыму обернется разгромом ВСУ: новости СВО на утро 31 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Масштабная попытка высадить украинский десант для взятия Крыма может поставить ВСУ в затруднительное положение, считает полковник британской разведки в отставке Филипп Ингрэм. По его словам, в случае если Генштаб Украины отдаст приказ о нападении, украинским военнослужащим придется буквально «биться за каждую милю» на полуострове, население которого лояльно относится к России. Он указал, что в случае масштабного наступления ВСУ на полуостров никаких гарантий победы для Украины нет.

Пентагон подсчитал общее число военнослужащих Украины, которые проходили обучение в странах Запада, их оказалось свыше 18 тысяч человек. В США тренировались семь тысяч бойцов украинской армии, а страны-союзники приняли около 11 тысяч военных. Также в Вашингтоне отметили, что подготовка 65 военных Украины к применению системы противовоздушной обороны Patriot в США завершена, они направлены в Европу для интеграции этих комплексов.

Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press Зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot

В городе Харькове и Харьковской области Украины произошло несколько взрывов. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести «прилетах» в городе. Он отметил, что сведения о разрушениях в настоящее время уточняются. В регионе звучала воздушная тревога.

Минобороны Украины опубликовало рекламный ролик с английскими субтитрами, в котором пообещало «оккупировать украинские земли». Видеоролик появился на странице главы ведомства Алексея Резникова в Twitter, но позже был удален и заменен на ролик, где фигурировала фраза «освободить украинские земли». В том же видеоряде присутствует слово unswalking, о котором нет сведений в Оксфордском и Кембриджском словарях. В новом варианте видеоролика Киев выразил благодарность Вашингтону за «непоколебимую» поддержку.

За последние сутки украинские войска 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). При этом было выпущено 68 боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Александровка и Еленовка. В результате обстрелов сообщается о ранении трех мирных жителей в Ясиноватой.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк объяснила большое количество уклонистов в стране «снижением мотивационного ресурса» у граждан. Она отметила, что когда война длится больше года и люди осознают трудность противостояния армии страны с населением, превышающим их собственное в пять раз, их мотивация снижается. Гуменюк указала, что многие украинцы были эвакуированы в регионы, удаленные от зоны боевых действий, и не спешат регистрироваться в военкоматах. По ее мнению, такие действия могут помочь избежать получения повестки, но не уберегут от личной встречи с военкомом.

Российские войска успешно отразили попытку противника провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. В результате этого столкновения была уничтожена разведгруппа противника и ликвидировано более 10 боевиков. Кроме того, расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» уничтожил украинский беспилотник «Валькирия». На Запорожском направлении расчет ЗРК «Бук» сбил украинский вертолет Ми-24. А силами и средствами разведки было выявлено скопление пяти бронеавтомобилей и до 40 боевиков в районе населенного пункта Малиновка.

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press ЗРК «Бук»

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации. Он уточнил, что добровольцев и тех, кто уже призван на службу, хватает для выполнения задач спецоперации. Он выразил благодарность тем, кто выразил желание добровольного участия в операции.

Тем временем Союз журналистов России и Минцифры занимаются разработкой нового статуса для военных корреспондентов. Военкоры могут получить статус «ветеранов военной журналистики». Получение статуса «ветеранов военной журналистики» будет сопровождаться предоставлением различных льгот. Статус присвоят журналистам, постоянно работающим на войне, регулярно находящимся в горячих точках и живущим на территории новых регионов РФ.