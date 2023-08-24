Россияне рассказали, во сколько обходятся сборы детей в школу ВЦИОМ: собрать ребенка в школу обойдется в 43 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы на сбор ребенка в школу в этом году выросли на 30%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, родителям придется потратить на одного школьника в среднем 43 тысячи рублей. При этом затраты предстоят каждому второму россиянину: дети и внуки школьного возраста есть у 49% граждан страны.

В общей сложности сумма затрат по всем статьям расходов составляет в этом году 43 029 рублей, за год показатель вырос на 9804 рубля, или 30%, — говорится в исследовании.

Основной статьей расходов стала школьная форма. Согласно опросу, в этом году она обходится в среднем в 20 414 рублей. Сюда включены сразу несколько позиций: сама форма, спортивная одежда, сменная обувь и другое. За год «пакет» вырос на 23% или на 3866 рублей.

Рюкзак в этом году стоит порядка 5000 рублей, почти столько же и учебники. Канцелярия обойдется в 3500 рублей. На подарки и цветы учителям ко Дню знаний в среднем россияне тратят больше 2000 рублей, что на 36% больше, чем в прошлом году.

Однако, как отмечается в исследовании, далеко не все закупаются «по полной», а около четверти респондентов и вовсе не тратят денег ни на что из перечисленного. Всего опрошены 1600 совершеннолетних россиян.

Данные ВЦИОМ практически вдвое разнятся с теми, что ранее приводил Росстат. На прошлой неделе было озвучено, что базовый набор первоклассника обойдется родителям мальчика в 22,3 тысячи рублей, а девочки — 26,8 тысячи. При этом сборы, как отмечалось, по сравнению с прошлым годом увеличились для первоклассницы на 11,25%, а первоклассника — на 13,91%.