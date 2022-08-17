Стало известно, во сколько россиянам обойдется базовый набор школьника Росстат: в 2022 году родители первоклассников потратят на сборы более 22 тысяч рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

По данным Росстата, в этом году базовый набор первоклассника обойдется родителям мальчика в 22,3 тысячи рублей, а девочки чуть дороже — в 26,8 тысячи рублей. Сборы в школу по сравнению с прошлым годом увеличились для первоклассницы на 11,25%, а первоклассника — на 13,91%.

Базовый набор первоклассника, в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям первоклашки в 22 тысячи 298 рублей 23 копейки, если в первый класс идет мальчик, и в 26 тысяч 838 рублей 47 копеек, если речь идет о девочке. По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку — на 11,25%, — говорится в сообщении.

В базовый набор входят 17 вещей в гардеробе мальчика — две пары брюк и три рубашки, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. В школьной форме девочки — три блузки, два платья и две юбки, спортивный костюм, две футболки, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, ботинки и кроссовки. Кроме того, в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и ручек, набор фломастеров и альбом.

Ранее российским семьям при рождении третьего ребёнка и последующих детей предлагается выплачивать семейный капитал в размере 1 млн рублей. Соответствующая инициатива направлена Общественной палатой России руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ Андрею Никитину.