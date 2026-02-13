Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России Депутат Румянцев: 15 детей на 100 тыс. человек заболевают раком в России за год

В России за год на 100 тыс. человек приходится 15 случаев заболевания детским раком, такие данные привел член комитета Государственной думы Российской Федерации по охране здоровья, академик РАН Александр Румянцев. Парламентарий на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с детским раком, отметил, что данная цифра колеблется в зависимости от региона.

Вся статистика, которую приводят международные организации, она совпадает с нашей статистикой. Это 15 человек на 100 тыс. детей, которые заболевают за год. Это средняя цифра, она колеблется по регионам от 13 до 20. У нас есть информация о том, что подростки чаще заболевают, чем дети, — сказал академик.

Ранее главный врач НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Дмитрий Литвинов заявил, что отечественная медицина добилась значительного прогресса в лечении маленьких пациентов. За последнее десятилетие уровень смертности среди детей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, сократился почти в два раза.

Также он рассказал о внедрении новых технологий, в частности, разработки российской вакцины против рака. Он пояснил, что дети не станут первой категорией пациентов, на которой будут тестировать этот препарат.