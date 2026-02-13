Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 18:10

Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России

Депутат Румянцев: 15 детей на 100 тыс. человек заболевают раком в России за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России за год на 100 тыс. человек приходится 15 случаев заболевания детским раком, такие данные привел член комитета Государственной думы Российской Федерации по охране здоровья, академик РАН Александр Румянцев. Парламентарий на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с детским раком, отметил, что данная цифра колеблется в зависимости от региона.

Вся статистика, которую приводят международные организации, она совпадает с нашей статистикой. Это 15 человек на 100 тыс. детей, которые заболевают за год. Это средняя цифра, она колеблется по регионам от 13 до 20. У нас есть информация о том, что подростки чаще заболевают, чем дети, — сказал академик.

Ранее главный врач НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Дмитрий Литвинов заявил, что отечественная медицина добилась значительного прогресса в лечении маленьких пациентов. За последнее десятилетие уровень смертности среди детей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, сократился почти в два раза.

Также он рассказал о внедрении новых технологий, в частности, разработки российской вакцины против рака. Он пояснил, что дети не станут первой категорией пациентов, на которой будут тестировать этот препарат.

рак
дети
заболевания
РАН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, чем занимается Сабуров после депортации из России
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Как добиться перерасчета за ЖКУ в 2026 году: пошаговая схема
Суд арестовал замгубернатора Челябинской области из-за 2 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.