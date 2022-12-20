В Госдуме назвали самые пьющие российские регионы Депутат Хамзаев: самыми пьющими регионами России являются Чукотка, Сахалинская и Курганская области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми пьющими регионами России оказались Сахалинская область, Чукотка, Курганская область, Бурятия и Ненецкий автономный округ, заявил депутат Госдумы и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев со ссылкой на исследование «Национальный рейтинг трезвости». Главными регионами — трезвенниками стали Чечня, Дагестан и Ингушетия, четвертое и пятое места заняли Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Также были определены лидеры по уровню падения год к году в рамках этого рейтинга. Так, Бурятия упала на 23-й строчки, Тува потеряла 20 позиций, а Оренбургская область — 14. Москва упустила 2 позиции и заняла 18-е место. В свою очередь Санкт-Петербург подтянулся на одну строчку. Этот город в рейтинге занял 12-е место.

Рейтингование ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей не производилось в силу отсутствия статистических данных.

Опубликованная ранее статистика Минздрава гласит, что россияне стали меньше пить. Министр здравоохранения заявил о многократном снижении употребления алкоголя. Однако эксперты с ним не согласились. По их данным, в последние несколько лет количество пьющих выросло, а дальше будет ещё хуже. NEWS.ru выяснял, как специальная военная операция на Украине влияет на масштабы алкоголизации российского населения.