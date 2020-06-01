День голосования по поправкам в Конституцию РФ будет выходным

День проведения голосования по поправкам в Конституцию по закону должен быть нерабочим днём. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Согласно закону о поправке в Конституцию, если днём общероссийского голосования определён рабочий день, этот день является нерабочим днём, — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».
Также он подчеркнул, что «даже если люди проголосуют раньше, а сейчас такая возможность есть, всё равно 1 июля будут отдыхать».
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля 2020 года днём голосования по Конституции, отвергнув идею провести референдум в один день с парадом Победы — 24 июня.
При принятии решения о голосовании Крашенинников выделил четыре фактора:
Голосование не может состояться раньше чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении, что и было соблюдено.
Необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологических норм.
Голосование не должно мешать проведению ЕГЭ.
Нельзя проводить голосование вместе с Днём Победы, «потому что, как сказал президент, это святое и, конечно, это всё-таки разные вещи, которые важны: и то и другое», отметил председатель комитета.
В понедельник дата была наконец объявлена. Причём с соблюдением всех необходимых церемоний. Вопреки позиции Дмитрия Пескова, первой дату 1 июля на встрече с президентом назвала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Средства, необходимые для проведения голосования, были разморожены несколько дней назад, а инструкции выпущены буквально накануне. Можно было бы, видимо, объявить дату и в субботу, но выходной день не подразумевает самого широкого резонанса. NEWS.ru попытался разобраться, почему плебисцит состоится именно 1 июля.