Делегация «Талибана» приземлилась в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве приземлился борт делегации афганского правительства, сформированного движением «Талибан» (признано в России террористическим, деятельность запрещена), передает РИА Новости. Известно, что целью визита является обсуждение вопросов закупки топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла.

В состав делегации входят министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи, а также юристы и экономисты. После встречи в Москве делегация посетит Казань, где обсудит развитие межрегиональных связей, о чем ранее днем сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Ранее временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что Кабул намерен расширять экономическое сотрудничество с РФ. По его словам, в особенности это касается вопросов закупок газа и нефти. Кроме того, было одобрено выделение Афганистану в случае необходимости определенного количества зерна, уточнил Гарвал.

В МИД России ранее призвали международное сообщество к активному сотрудничеству с новыми властями Афганистана. В ведомстве отметили, что, несмотря на нехватку опыта в управлении страной, финансово-экономическим ограничениям и давлению со стороны США, новому правительству страны «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву».