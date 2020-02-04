https://static.news.ru/photo/afb8a53a-4752-11ea-bc4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию готовит предложение, которое позволит закрепить дату общероссийского голосования в президентском законопроекте о поправке к Основному закону. Об этом сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Сейчас мы готовим предложение, чтобы указать эту дату прямо в тексте закона, — цитирует депутата ТАСС.

Президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений. В неё вошли депутаты, сенаторы и общественные деятели. Глава государства первый раз встретился с рабочей группой 16 января. На данный момент к законопроекту об изменениях в Основной закон России поступило 65 поправок.

Как ранее сообщил корреспондент NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании по вопросам социально-экономического развития Брянской области призвала региональные власти разъяснить жителям городов и посёлков суть конституционных изменений, предложенных президентом.