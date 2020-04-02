Число умерших от коронавируса в РФ увеличилось до 30

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Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщило, что следующая неделя в России также будет «выходной».

Информация о продолжении «каникул» появилась в репортаже издания о дистанционном совещании членов правительства, в котором принял участие российский лидер Владимир Путин. До какого числа продлятся выходные, не уточняется. По информации...