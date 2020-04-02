Число умерших от коронавируса в РФ увеличилось до 30

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в России выросло на 771 человек и сейчас составляет 3548 человек в 76 регионах страны. Выздоровевших — 235 человек, умерших — 30.
В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны с выздоровлением — 235. За сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом. Летальных случаев за весь период — 30, — цитирует ТАСС сообщение штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Как писал NEWS.ru, в мире уже насчитывается 927,925 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, скончались 46,616 тыс. человек, поправились более 190 тысяч. На первом месте по числу подтверждённых случаев заражения — Соединённые Штаты, где зафиксировано 215,417 тыс. инфицированных и 5,116 тыс. смертельных случаев. В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13,155 тыс. жертв и 110,574 тыс. заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 102,136 тыс. случаев заболевания и скончались более 9 тыс. человек. В материковом Китае зафиксировано 83,189 тыс. заболевших и 3,312 умерших. В Иране — 47,593 тыс. заболевших и более 3 тыс. скончавшихся.