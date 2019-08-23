https://static.news.ru/photo/9a0f013e-c5ac-11e9-b1b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Без заявок осталось почти 30% тендеров госучреждений на лекарственные препараты. На инсулин и вакцины против бешенства аукционы срывались чаще всего. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На приобретение инсулина было объявлено 2,8 тыс. тендеров. 692 из них сорвано. На вакцину от бешенства сорвано почти 75% от всего количества аукционов.

По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, такие срывы поставок сильно влияют на обеспечение льготников, пишет РБК . Кроме того, наблюдается нехватка инсулина и других препаратов в регионах, отметил он.

В том числе препаратов против ВИЧ, например ламивудина, — сказал Саверский.

Также возникли проблемы с закупкой препаратов от рака. На препарат ниволумаб от онкологических заболеваний лёгких, почек и кожи не состоялось 162 тендера. На ритуксимаб против лимфомы сорвалось 140 аукционов. На третьем месте препарат для лечения рака лёгкого, молочной железы и яичек циклофосфамид.

При этом больше всего не повезло Москве. Именно в столице оказалось наибольшее число не разыгранных тендеров. Поставщики отказались участвовать в 4,3 тыс. из 13 тыс. объявленных аукционов.

Следом идут Саратовская область, Дагестан и Псков. Ещё в 24 регионах более трети тендеров не заинтересовали потенциальных поставщиков.

Государство обязано выдавать лекарства больным диабетом первой категории, ВИЧ-инфицированным и онкобольным.

Для закупки медикаментов любой государственный заказчик должен разместить тендер и ждать заявок от потенциальных поставщиков.

При этом есть проблемы и с закупками психотропов. Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил свой рейтинг несостоявшихся аукционов по лекарствам.

Препарат антипсихотического действия хлорпромазин на первом месте списка. На втором месте вакцина по профилактике бешенства, а на третьем иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита.

Ранее Госдума собиралась разрешить регионам закупать лекарственные средства для льготных категорий граждан на следующий год, не превышая годовой лимит, писал News.ru.