Была жизнерадостным человеком: композитор Зацепин о Лядовой

Народный артист России и советский композитор, написавший музыку практически ко всем фильмам Леонида Гайдая, Александр Зацепин в беседе с NEWS.ru вспомнил о своём знакомстве с Людмилой Лядовой, которая скончалась 10 марта на 96-м году жизни.
Когда-то Людмила Лядова и Нина Пантелеева выступали дуэтом. Очень хороший дуэт был, мне всегда нравились их выступления. И потом я с ней познакомился, она стала сочинять свои песни. Мы встречались в Доме творчества под Москвой, она там работала. Была человеком энергичным и жизнерадостным. Общались с ней прекрасно, но, к сожалению, такой трагический конец с ней случился, очень жаль, — рассказал Александр Зацепин.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Композитор ушла из жизни в одной из больниц Москвы в возрасте 95 лет.