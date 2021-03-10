Была жизнерадостным человеком: композитор Зацепин о Лядовой

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За минувшие сутки в России выявлено 9079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. По данным оперштаба, примерно каждый десятый не имел клинических проявлений болезни. Общее число заразившихся за время пандемии, согласно официальной статистике, составило 4 351 553...