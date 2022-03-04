Booking.com ограничил бронирование объектов в России

Сайт сервиса бронирования Bookiing.com ограничил свою работу в России. Ресурс больше не позволяет искать и бронировать объекты внутри страны. При этом на заграничные объекты никакие ограничения не распространяются.

Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова, — говорится в оповещении при попытке выбрать объект размещения на территории РФ.

При этом за границей бронирование отелей по-прежнему доступно.

Ранее гендиректор сервиса аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил в своём Twitter-аккаунте о приостановке деятельности в России и Белоруссии. Перед этим он допускал, что большую часть бизнеса придётся свернуть, поскольку санкции Запада повлияют на способность площадки работать на территории этих двух стран. В первую очередь речь идёт о невозможности производить оплату.

Также сообщалось, что IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Кроме того, на территории РФ приостановила продажи крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании. Поводом для этих решений стала военная спецоперация России на Украине и серьёзные нарушения в цепочке поставок, которые связаны с введением санкций против РФ.