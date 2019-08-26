https://static.news.ru/photo/788c3ae4-c896-11e9-abb1-fa163e074e61_660.jpg Су-30 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более семи тысяч единиц военной и специальной техники задействованы в специальных учениях по материально-техническому обеспечению ВС РФ, проходящих в Центральном военном округе.

Как уточнили в Минобороны, кроме того, на учения прибыли около 90 единиц самолётов и вертолётов армейской авиации и Воздушно-космических сил России, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, ВМС Украины сообщили о заходе своего военного корабля в зону проведения российских учений. Об этом в эфире украинского канала заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.