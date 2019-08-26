Более семи тысяч единиц военной и специальной техники задействованы в специальных учениях по материально-техническому обеспечению ВС РФ, проходящих в Центральном военном округе.
Как уточнили в Минобороны, кроме того, на учения прибыли около 90 единиц самолётов и вертолётов армейской авиации и Воздушно-космических сил России, передаёт
Как писал News.ru ранее, ВМС Украины сообщили о заходе своего военного корабля в зону проведения российских учений. Об этом в эфире украинского канала заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.