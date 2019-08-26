https://static.news.ru/photo/2a29a762-c894-11e9-8865-fa163e074e61_660.jpg Судно «Переяслав» Фото: Pavlo1 - Власна/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

ВМС Украины сообщили о заходе своего военного корабля в зону проведения российских учений. Об этом в эфире украинского канала заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Мы зашли, потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство, — объяснил полковник.

По его словам, судно «Переяслав» возвращалось с маневров НАТО в Грузии. Российские корабли сопровождали его от самой границы. Рыженко пояснил, что украинский корабль имел полное право войти в зону учений, поскольку такие действия разрешены международным правом, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что российское судно Neyma было задержано СБУ за блокировку украинских кораблей в порту Измаил. Танкер зашёл в порт под именем Nike Spirit. Российская сторона заявила о незаконности задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Моряки были отпущены СБУ из-за отсутствия оснований к задержанию.