Боец «Вагнера»: солдаты ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска Российский боец заявил о снайпере ВСУ, переодевшемся в мирного жителя Артемовска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В процессе эвакуации гражданского населения из западных частей Артемовска в ДНР снайпер из украинского националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) переоделся в одежду местного жителя и попытался покинуть город, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ЧВК «Вагнер». Он отметил, что такие случаи периодически происходят в зоне СВО.

Мы находим мирных жителей в домах и подвалах: женщин, детей, пожилых людей. Иногда наталкиваемся на тех, кто переодевается в гражданскую одежду и пытается уйти. Недавно мы поймали снайпера, который притворился мирным жителем, но оказался из батальона «Азов», — поделился боец ЧВК «Вагнер».

Артемовск находится к северу от большого города Горловка и является ключевым транспортным узлом для снабжения украинской военной группировки в Донбассе. Вокруг города уже более полугода ведутся активные боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью Al Arabiya, что ВСУ не оставят попыток удержать Артемовск, так как потеря города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. По его словам, ситуация в городе остается сложной, но военные не думают отступать.