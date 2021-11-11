 АвтоВАЗ полностью остановил производство

Концерн «АвтоВАЗ» полностью остановил работу на всех трёх линиях по производству автомобилей на заводе в Тольятти. Причиной стал дефицит электронных компонентов, сообщает «Автостат».

АвтоВАЗ полностью приостановил производство. АвтоВАЗ в связи с отсутствием электронных компонентов сегодня, 12 ноября, приостановил производство автомобилей на всех трёх сборочных линиях в Тольятти, — говорится в сообщении.

Эта информация также подтверждается на странице профсоюза АвтоВАЗа в соцсети «ВКонтакте».

Работники, занятые выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, с 12 ноября будут получать за простой компенсацию в размере двух третей средней заработной платы.

В концерне надеются, что после нормализации ситуации с поставками комплектующих им удастся восполнить производственные потери за счёт работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен.

Дефицит чипов для автомобильной электроники возник в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. Из-за этого АвтоВАЗ с весны уже несколько раз вынужден был останавливать конвейер. Так, в августе из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch были на неделю остановлены все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти.

Ранее эксперт заявил, что до конца текущего года ситуация с дефицитом электронных автокомпонентов в РФ в полной мере не разрешится.