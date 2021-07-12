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Эксперт заявил о неизбежном дефиците автоэлектроники до конца года

03:19, 20 августа 2021
Эксперт заявил о неизбежном дефиците автоэлектроники до конца года Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedia
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До конца текущего года ситуация с дефицитом электронных автокомпонентов в РФ в полной мере не разрешится. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

По словам эксперта, у производителей чипов поменялись приоритеты: они активнее поставляют их на бытовую технику, компьютеры и прочие товары.

В сфере автопрома жёстче торги по ценам, объёмам и так далее, а там они могут зарабатывать больше, поэтому им выгоднее поставлять на те рынки, — пояснил Удалов.

Что касается запуска новых объёмов, то всё это очень дорого с точки зрения оборудования для производства. Поэтому ситуация будет налаживаться очень медленно.

Дефицит чипов для автомобильной электроники возник в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. Из-за этого АвтоВАЗ с весны был вынужден останавливать конвейер шесть раз.

О приостановке с 23 августа  на неделю выпуска автомобилей Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также моделей Renault Logan и Sandero в компании сообщили в минувший четверг. Причиной названа недопоставка автоэлектроники.

Ранее Минпромторг РФ прогнозировал решение проблемы с дефицитом электронных автокомпонентов до конца лета.

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